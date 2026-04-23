Dovadola. Addio a Marta Ravaglioli, per 50 anni anima della Pro loco

È venuta a mancare Marta Ravaglioli, figura storica e punto di riferimento della comunità di Dovadola. Il prossimo novembre avrebbe compiuto 78 anni. Per cinquant’anni ha guidato la Pro loco locale con dedizione e senso del dovere, lasciando un segno profondo nella vita associativa del paese. Anche dopo il ritiro dalla presidenza, avvenuto circa sette anni fa, aveva continuato a collaborare attivamente con l’associazione, dimostrando fino all’ultimo il legame profondo che la univa alla sua comunità. Una presenza costante, discreta ma preziosa, che in tanti ricordano con affetto e gratitudine. Sposata, prima di andare in pensione lavorava come segretaria alle Terme di Castrocaro, impiego che svolgeva con la stessa serietà e professionalità che metteva in tutto ciò che faceva. Ma il suo cuore batteva per la comunità di Dovadola dove, attraverso la Pro loco, era in prima linea per l’organizzazione di eventi e la promozione del territorio attraverso le tradizioni locali, lavorando in maniera silenziosa e costante per tenere viva l’identità del paese. Ad ogni sagra paesana non si limitava a coordinare e organizzare dall’esterno, ma era sempre presente negli stand, fianco a fianco con gli altri volontari. Un impegno concreto, fisico, che parlava del suo sincero attaccamento alla comunità. Negli anni aveva contribuito in maniera determinante a costruire un’associazione solida, capace di essere punto d’incontro e di aggregazione per i cittadini di ogni generazione e permettendo, al tempo stesso, il consolidamento di manifestazioni che nel tempo sono diventate identitarie del Paese. «Marta Ravaglioli è stata la Pro loco per cinquant’anni – la ricorda con affetto e riconoscenza il sindaco, Francesco Tassinari –. Ha lavorato con impegno autentico, con serietà, mettendosi a disposizione della propria comunità. Era una persona per bene, affidabile, discreta, presente. Voglio ringraziarla personalmente, a nome mio e dell’intera Amministrazione, per tutto quello che ha fatto per Dovadola».