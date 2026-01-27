Dotazioni invernali, 120 multe da novembre a oggi fatte dalla Polizia stradale di Forlì

FORLI’. Con l’inizio del 2026 sono ripresi i controlli congiunti di Polizia di Stato e Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena su TIR e autobus sul tratto cesenate della A/14. Nei giorni scorsi quelli più malconci individuati dalle pattuglie della Polizia Stradale di Forlì sono stati passati sotto la lente d’ingrandimento nella sede della Motorizzazione a Pievesistina, dove gli ingegneri ne hanno verificato l’idoneità alla circolazione.

Sono state rilevate 67 infrazioni per quasi 6.000 euro di sanzioni amministrative. Tra le mancanze più frequenti si annoverano specchietti mancanti, impianti frenanti usurati, abbondanti perdite d’olio, barre paraincastro e paraciclisti mancanti o divelte.

Tre dei mezzi controllati sono stati sospesi immediatamente dalla circolazione e potranno tornare su strada solo dopo l’esito positivo di una revisione straordinaria.

Prosegue anche il monitoraggio su penumatici invernali e catene da neve a bordo di veicoli in viaggio su strade e autostrade della provincia, obbligatori fino al 15 aprile (sul tratto appenninico tra gli svincoli di Canili e Sarsina Nord della strada statale 3 bis “Tiberina” -E45 l’obbligo è invece in vigore fino al 30 aprile).

Le “gomme invernali”, così come le c.d. “4 stagioni”, hanno molti più intagli e lamelle sul battistrada rispetto agli pneumatici estivi: inoltre sono contrassegnati sulla spalla con la marcatura M+S (mud and snow, fango e neve). Per chi usa le catene, invece, è consigliabile fare una prova di montaggio prima di partire, così quando sarà necessario usarle ci saranno meno impacci. Durante il viaggio, le catene vanno sempre montate in massima sicurezza: non in corsia di emergenza ma in un’area di parcheggio o, meglio ancora, in un’area di servizio.

Da inizio novembre ad oggi, le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno sanzionato 120 tra automobilisti e camionisti non in regola con le dotazioni invernali, essenziali per non perdere il controllo del veicolo quando su strada ci si imbatte in ghiaccio e neve.