Dopo una rapina, scappa dalla comunità e si ripresenta a Forlì: minorenne al carcere minorile

Nelle serate del 21 e 22 novembre i Carabinieri della Compagnia di Forlì, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile nonché delle Stazioni di Ronco e San Martino in Strada, hanno effettuato una serie di servizi serali nel capoluogo e nelle prime periferie del centro. Nel corso dei controlli è stato rintracciato, nel centro di Forlì, un minorenne, già indagato per rapina avvenuta a Forlì e da alcuni giorni sottoposto a detenzione domiciliare presso una comunità bolognese da cui era scappato, motivo per il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha richiesto e ottenuto la custodia cautelare nell’istituto penale per minorenni di Bologna dove i Carabinieri di Ronco lo hanno condotto.