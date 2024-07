Dopo l’alluvione il bar latteria di Forlì festeggia i 40 anni: “non bisogna mollare mai”

Spegne quaranta candeline il bar latteria Stella, storico luogo di ritrovo del quartiere Romiti. «Questo traguardo nel quartiere, soprattutto dopo l’alluvione, è un segnale di forza, coraggio e dedizione al lavoro ma soprattutto un segnale forte di non mollare mai, come dimostrato anche da tutte le altre attività colpite dall’alluvione – affermano dal Comitato di quartiere - . Questa comunità non ha bisogno di supereroi alle prese con imprese straordinarie, ma di piccoli eroi quotidiani, persone che fanno ogni giorno il proprio dovere contribuendo alla crescita del territorio. È ciò che ha fatto, in 40 anni di attività, Bruno con dedizione al lavoro. Ci sono luoghi, nelle città, e nei quartieri che tutti conoscono e a cui sono legati: il bar latteria Stella è uno di quei luoghi, in cui ogni volta è un piacere prendere un buon caffè e stare per ritrovare compagni e amici di vecchia data e riscoprire il gusto del piccolo luogo di ritrovo dove si assapora una vita fatta di lavoro e di passione».