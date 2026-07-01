Dopo il tradimento scontro sui soldi tra suocero e genero sull’asse tra Forlì e Imola

Finito l’amore per via di un tradimento da parte del genero, ne era seguita una battaglia legale su soldi che una parte ha cercato di giustificare come regali e l’altra come prestito. Una vicenda che si muove sull’asse tra Forlì e Imola dove vivono le parti in causa e che ha visto nei giorni scorsi il giudice Mazzino Barbensi pronunciarsi accogliendo parzialmente l’opposizione di un uomo contro un decreto ingiuntivo da quasi 20mila euro chiesto dall’ex suocero, riconoscendo che parte del denaro ricevuto durante il matrimonio era stata una donazione e non un anticipo da restituire.