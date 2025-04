Dopo due giorni di pioggia la diga di Ridracoli torna a tracimare

Per oggi Arpae Emilia-Romagna prevede al mattino nuvoloso su tutto il territorio con precipitazioni deboli irregolari in progressiva attenuazione; nel pomeriggio ampie schiarite in pianura e nuvolosità irregolare sui rilievi con possibilità di qualche precipitazione residua. Temperature in aumento, in particolare nei valori massimi. Minime tra 12 e 14 gradi, massime tra 19 e 23 gradi.

Per domani, mercoledì 16 aprile, al mattino nuvolosità irregolare con schiarite sul settore orientale, nuvolosità in progressivo aumento sul settore centro-occidentale associata a precipitazioni deboli e irregolari. Nel pomeriggio coperto o molto nuvoloso con precipitazioni in prevalenza sul settore centro-occidentale anche a carattere di rovescio temporalesco. Temperature in diminuzione, minime comprese tra 11 e 14 gradi, massime comprese tra 17 e 20 gradi.