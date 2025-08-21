Dopo 60 anni Bobby Solo lancia la versione inglese di “Una lacrima sul viso”: l’anteprima a “Cara Forlì” il 6 settembre

Alcune canzoni sono molto più di semplici brani: diventano ricordi collettivi, simboli di un’epoca. “Una lacrima sul viso” è una di queste. Oggi Bobby Solo, a distanza di sessant’anni dal suo debutto, le regala una nuova vita con la versione in inglese “A Tear on the Face” . La storia nasce al Festival di Sanremo del 1964. Bobby Solo, ventenne, pronto a conquistare il pubblico con la sua voce roca e il suo carisma da “Elvis italiano”. Ma un’improvvisa laringite lo costringe a cantare in riproduzione, fatto che comporta l’eliminazione dalla gara. Quello che sembrava un inciampo diventa leggenda: il disco vende oltre due milioni di copie e lancia Bobby nell’Olimpo della musica leggera.

Il brano sarà presentato per la prima volta dal vivo sabato 6 settembre a Cara Forli da Bobby Solo insieme ai suoi musicisti Valerio Marchetti alla chitarra, Stefano Pettirossi alle tastiere, Emanuele Zamperini alla batteria e Giorgio Antoniazzi al basso. Inoltre in tale occasione Bobby Solo sta preparando una “bomba” di Romagna Mia in chiave rock blues unica e sta lavorando a un duetto con alcune artiste big e giovani del Liscio come Roberta Cappelletti e Matilde Montanari e altri artisti.