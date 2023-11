Donne e violenza. Fiocco rosso e foto scatenano lo scompiglio in Consiglio comunale a Forlì

L’impegno contro la violenza sulle donne fa litigare gli opposti schieramenti in Consiglio comunale a Forlì. Con “galeotti” i fiocchi rossi esposti dai consiglieri di minoranza e la relativa foto scattata dalla stampa questo pomeriggio in Aula mentre si conclude la cerimonia di consegna dell’attestato di benemerenza dell’associazione Arma Aeronautica. Si indigna Maria Teresa Rinieri di Forlì cambia, “anche noi siamo solidali sul tema e poi fare fotografie non autorizzate è proibito”, e le dà man forte Albert Bentivogli della Lega, definendo il gesto di “cattivo gusto”. Emanuela Bassi di Fratelli d’Italia ricorda che “a livello nazionale siamo tutti uniti. Non è giusto strumentalizzare così” ed è dello stesso avviso Davide Minutillo di Centrodestra per Forlì, che gradirebbe “maggiore correttezza istituzionale”. La presidente dell’assise Alessandra Ascari Raccagni conferma che “l’iniziativa non è stata concordata, presa dai lavori me ne sono accorta in un secondo tempo. Si poteva avvisare, certe manifestazioni- ribadisce- vanno concordate”. “Non comprendo gli interventi”, rigetta le accuse il capogruppo del Partito democratico Soufian Hafi Alemani. “Come minoranza abbiamo ritenuto di organizzarci con un fiocco rosso. La stampa non deve essere autorizzata per fare foto- prosegue- e se la maggioranza vuole condividere il momento lo faccia”. Insomma, “questo attacco mi mette a disagio, si vuole strumentalizzare”.

Torna poco dopo sull’episodio, “un po’ sconvolta”, l’assessore alla Scuola Paola Casara rispondendo a una interrogazione di Giorgio Calderoni di Forlì e co. “Non è mai capitato niente del genere con me seduta al vostro posto- rimarca- e poi si parla di trasversalità sul tema. Fate uscire il messaggio inverso, sono amareggiata”. Calderoni indossa il fiocco rosso, “è un segno, tutti potevano farlo. Noi ci siamo raggruppati e abbiamo fatto una foto. Non si produca l’effetto contrario”.