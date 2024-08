Donazioni ai Vigili del Fuoco di Civitella per migliorare l’attrezzatura

Donazioni in denaro per permettere di acquistare materiale fondamentale per una migliore attività di soccorso alle persone. L’Associazione Vigili del Fuoco volontari di Civitella Odv ha lanciato il progetto che sta riscuotendo successo tra chi conosce l’impegno e la preparazione dei volontari che affiancano gli effettivi del Corpo. Sapere di aver contribuito a garantire attrezzatura idonea e all’avanguardia per svolgere il servizio di emergenza e soccorso è la molla che ha spinto ad esempio l’agenzia Investigativa “Intelligo” di Andrea Galeotti e l’azienda “Tozzi Frutta” di Barisano a donare cifre in denaro per l’acquisto del materiale. Materiale che era stato indicato dalla stessa associazione.

Servizio sul Corriere in edicola