“Dona la spesa” porta 400 chili di prodotti per i bisognosi di Forlì

Sabato 12 ottobre si è svolta in tutta Italia l’iniziativa “Dona la Spesa”, organizzata da Coop Alleanza 3.0. Davanti ai diversi punti vendita Coop, centinaia di volontari appartenenti a organizzazioni locali hanno raccolto beni di prima necessità per sostenere chi si trova in difficoltà. Anche la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro partecipa da anni a questa iniziativa, resa possibile grazie alla generosità di Coop e al prezioso impegno dei numerosi volontari che dedicano il loro tempo a questa causa. “Un sentito ringraziamento - si legge in una nota - va a tutti coloro che hanno donato, consentendo la raccolta di circa 400 kg di prodotti indispensabili per il supporto delle famiglie assistite dalla Caritas. Tra gli articoli donati ci sono stati principalmente pasta, riso, legumi, prodotti per l’infanzia, tonno, olio e prodotti per la colazione, beni fondamentali spesso carenti nei magazzini. Un ringraziamento speciale è rivolto a Paolo Semprini della Direzione Relazioni e ingaggio Soci e stakeholder della Romagna, che da anni ci dà l’opportunità di organizzare la raccolta presso la Coop di Corso della Repubblica e la Coop dei Portici, mettendo a disposizione spazi che non sono solo punti di raccolta, ma anche luoghi di incontro e dialogo con la comunità. Infine, un enorme grazie va ai 15 volontari che hanno dedicato tempo ed energie a questa iniziativa, rendendo possibile il successo dell’evento”.