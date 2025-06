Domenica sera la finale del Festival canoro di Castrocaro

Nella cornice di piazza D’Armi a Terra del Sole tutto è pronto per la serata finale del 67° Festival di Castrocaro ‘Voci nuove volti nuovi’, che per il terzo anno consecutivo è guidato dal direttore Carlo Avarello per Isola degli Artisti che prosegue nella sua missione di rinnovare e dare nuova linfa vitale alla musica e al concorso canoro. Quest’anno alla conduzione c’è Carolina Rey, affiancata da Dany Cabras. La finale, in programma questa sera alle 21, tornerà sul piccolo schermo e sarà trasmessa l’8 luglio su Rai 2. Sono dieci i finalisti che si contenderanno la vittoria sul palco allestito nel cuore della cittadella medicea: Melissa Agliottone (14 anni - Sant’Elpidio a Mare ); Edoardo Brogi (28 anni - Montespertoli); El Simo (Simone Di Cesare 15 anni - Taranto); Federica Fontana (20 anni - Caltanissetta); Kashmere (Luigi Maglione di 24 anni - Svizzera, Canton Ticino); Alice Paternuosto (22 anni - Varese); Cipria (Beatrice Cipriani di 20 anni - Roma); Personal (Jacopo Nicolò di 24 anni - Sant’Arcangelo di Romagna); Dannunzio (Nunzio Barravecchio di 20 anni - Catania) e Bush (Andrea Gallo di 23 anni -Roma). I talenti sono stati scelti, dopo aver mandato la loro candidatura online, prima attraverso audizioni e masterclass che si sono tenute a Castrocaro Terme il 9-11 e 16- 17 maggio e, in seguito, nella fase finale delle selezioni che si è tenuta il 23 maggio scorso nella sede dell’’Isola degli Artisti, nelle vicinanze di Roma. Per la finale la giuria di qualità che valuterà questi giovani aspiranti artisti sarà formata dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio, dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale e dal rapper Clementino, che torna in un’altra veste al Festival di Castrocaro. Per entrambi gli artisti è in programma un’esibizione sul palco. Tra gli ospiti anche alcuni dei volti amati dalle nuove generazioni, tra cui Settembre, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove proposte, Alex Wise e Federica Abbate. Si conferma anche in questa edizione la media partnership con Radio Kiss Kiss, emittente che a rotazione trasmetterà l’inedito vincente per 3 settimane. Il vincitore avrà la possibilità di firmare un contratto discografico con Isola degli Artisti (distribuzione ADA/Warner) per due singoli e avrà a disposizione 2 borse di studio presso Isola degli Artisti Academy. «Un passo alla volta il Festival di Castrocaro sta tornando protagonista nel panorama musicale nazionale, forte di 67 anni di storia, ma anche di un convinto e profondo percorso di rinnovamento - afferma il sindaco Francesco Billi -. Accanto al sorprendente riscontro sul web, il ritorno in Rai aggiungerà un’ importante vetrina televisiva per i giovani talenti di Voci Nuove e per il nostro territorio».