Dispersi nel buio con due bambini sul sentiero per Acquacheta: famiglia tedesca messa in salvo

Dispersi nel sentiero 409: una brutta avventura per una famiglia tedesca, salvata dai Vigili del Fuoco. Alle 20 di questa sera le squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena provenienti dal Distaccamento di Rocca San Casciano e del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della Sede Centrale, sono intervenute nel comune di Portico di Romagna, in località San Benedetto, a seguito di richiesta di soccorso da parte di una famiglia tedesca che aveva perso l’orientamento lungo il sentiero 409 per Acquacheta.

La famiglia riusciva ha comporre il numero di emergenza 112 e veniva messa in collegamento con la sala operativa dei Vigili del Fuoco che ne individuava la posizione coordinando le squadre di terra. Le stesse riuscivano a raggiungere i 4, padre, madre e due figli di 8 e 6 anni, dopo un paio di ore per poi ricondurli in zona sicura spaventati ed infreddoliti ed affidarli al personale sanitario per accertamenti. Sul posto Volontari del Soccorso Alpino e Carabinieri.