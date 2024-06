Dipendente rubava l’incasso del bar: arrestata con le mani nel sacco a Forlì

Rubava parte dell’incasso dei weekend nel bar nel quale lavorava, il Caffè Arcobaleno in viale Roma, ma i titolari se ne sono accorti e hanno allertato i carabinieri che, con la collaborazione di un’agenzia investigativa, sono riusciti a tenderle una trappola nella quale è caduta grazie all’installazione di telecamere nascoste. La donna, una 40enne forlivese, è stata quindi arrestata dagli uomini dell’Arma e andrà a processo.

«Ci siamo accorti più volte di un ammanco nell’incasso al momento di portare i contanti in banca - racconta Paolo Giovannetti, uno dei titolari -. La prima volta sono spariti 3.800 euro su un incasso di circa 5mila, era impossibile non accorgersene, però non avevamo idea di chi potesse essere stato».

