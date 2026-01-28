Diga di Ridracoli, tracimazione vicina: raggiunto il 92.5% della capacità

La Diga di Ridracoli si presenta in splendida forma grazie alle abbondanti piogge delle ultime settimane. Come riportato anche da Emilia-Romagna meteo, l’invaso ha raggiunto il 92,5% della sua capacità, con soli 2 metri e mezzo che lo separano dalla tracimazione, un evento spettacolare da vedere, ma assolutamente innocuo.

Rispetto a un anno fa, quando la tracimazione era già avvenuta, oggi possiamo osservare una situazione più equilibrata. L’ultima tracimazione risale al 14 marzo 2025. Adesso, l’invaso ospita quasi 31 milioni di metri cubi di acqua, e la tracimazione avviene a quota 557,3 metri.

Oltre al suo fascino visivo, la Diga di Ridracoli è un simbolo di sostenibilità e di gestione delle risorse naturali. Grazie alla sua capacità di accumulare acqua durante le piogge abbondanti e di rilasciarla gradualmente nei periodi di siccità, contribuisce a mantenere l’equilibrio idrico nella regione.