“Detassare le imprese dei comuni montani della provincia di Forlì-Cesena”: la proposta di legge di Ascom

Una proposta di legge per tutelare le imprese con sede nel comuni montani della provincia di Forlì-Cesena. È la nuova iniziativa di Ascom Confcommercio Forlì, che ha consegnato la proposta alla deputata Rosaria Tassinari. La proposta di legge introduce un regime fiscale speciale che prevede una serie di punti. Esenzione da ogni imposta statale, regionale e locale per le imprese aventi sede nei comuni montani della provincia di Forlì-Cesena; applicazione della misura sia alle imprese già esistenti che a quelle di nuovo insediamento; una durata illimitata dell’agevolazione, quale misura strutturale e permanente; riconoscimento formale della funzione delle imprese montane come presidi del territorio e custodi del paesaggio.