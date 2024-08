Derubato mentre fa jogging del suo Rolex da 20mila euro: coppia denunciata a Forlì

Una coppia di stranieri è stata denunciata dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì, per aver derubato, con la tecnica dell’abbraccio, un 60enne del suo orologio Rolex Cosmograph Daytona del valore di 20.000 euro.

Il copione della truffa: mentre la vittima faceva jogging è stata avvicinata da una donna la quale, con una sorta di velata avance sessuale, gli afferrava il polso e, senza che se ne accorgesse, gli sfilava il costoso orologio, per poi allontanarsi prontamente dal luogo. L’ignara vittima si è accorta del furto una volta tornato a casa.

Le indagini condotte dai militari della Sezione Operativa del Norm della Compagnia Carabinieri di Forlì permettevano di individuare un’autovettura - intestata ad uno straniero di 37anni - condotta da un uomo ed utilizzata dalla donna per la fuga dopo la commissione del reato.

Le informazioni assunte permettevano di intercettare, in un secondo momento, l’autovettura con a bordo un uomo ed una donna entrambi stranieri. Il primo veniva individuato quale presunto conducente della vettura, mentre la donna quale presunta responsabile del furto.

All’esito delle articolate indagini del caso, attivate dopo la ricezione della querela della vittima, i due soggetti sono stati denunciati per furto aggravato in concorso mentre l’intestatario della vettura per favoreggiamento reale.