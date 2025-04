Denaro falso per 170mila euro smerciato sui social: un arresto e sequestri della Finanza di Forlì

FORLI’. La Guardia di finanza ha smantellato un sodalizio criminale dedito alla produzione e vendita di banconote contraffatte in Italia che all’estero, usando le applicazioni di messaggistica. Una persona è stata arrestata e sono state sequestrate oltre 4.500 banconote contraffatte di vari tagli e 32 monete da 2 euro, per un valore “facciale” totale di circa 170.000 euro, oltre a sei computer, tre smartphone, quattro tagliacarte, tre stampanti, cliché e altri strumenti per la creazione dei sigilli di sicurezza. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate poi numerose sim, sostanza stupefacente e strumenti per il taglio e la pesatura, un documento di identità falso e una cartuccia calibro 12. L’operazione si è svolta su delega della Procura di Forlì e ha visto in campo il nucleo speciale Polizia valutaria - Gruppo antifalsificazione monetaria (Gam) e il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche che si sono mossi nei confronti di due soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi di reato relative alla produzione e spendita di banconote false. Le indagini hanno fatto scoprire, a casa degli indagati, due luoghi per la produzione, lo stoccaggio e la vendita di banconote e monete contraffatte e profili e canali di social network, utilizzati per la commercializzazione, del denaro contraffatto e della droga. Le attività operative si sono svolte nelle province di Asti e Chieti e hanno visto il coinvolgimento dei reparti territoriali.