“Dell’alluvione non si butta via niente”: a Forlì inaugura la mostra delle sedie create con materiali recuperati dopo il disastro del 2023

Oggi, sabato 17 gennaio alle 17.30 inaugura all’Oratorio San Sebastiano di Forlì la mostra “...dell’alluvione... non si butta via niente!” di Filippo Agnelli. Aperta fino al 30 gennaio, espone 16 sedie uniche realizzate con materiali recuperati dopo l’alluvione del 16 maggio 2023 nelle strade della bassa Romagna, fino alle foci dei fiumi.

Da cumuli di rifiuti, mobili inzuppati, stracci e sedie rotte è nata arte contemporanea: oggetti assemblati in una “nuova armonia”, come fenici dal fango putrido. L’artista dedica l’esposizione a chi ha perso l’intimità della casa, trasformando l’orrore in bellezza.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra No.Vi.Art e Emilia Romagna Festival. Le opere avevano già incantato il pubblico il 15 luglio 2025 all’Arena di Caterina di Forlì, durante il concerto “La musica, un ponte fra i popoli: una seconda vita per le cose e le persone” con l’Orquesta del Reciclaje di Madrid, studenti della Fondazione musicale A. Masini e del Liceo artistico A. Canova.