De Pascale al quartiere Romiti, il più alluvionato di Forlì: “Preoccupati per la messa in sicurezza”

Sono ancora sensibili le ferite che l’alluvione ha lasciato nel quartiere Romiti di Forlì e stamattina il coordinatore e il vice-coordinatore del Comitato che raccoglie i cittadini di quella realtà, Stefano Valmori e Maurizio Naldi, hanno ricevuto nella mattinata di giovedì la visita del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, candidato alla presidente della Regione Emilia-Romagna. Un incontro svoltosi con “la consueta disponibilità manifestata dal Quartiere a tutti gli esponenti politici e istituzionali che dal giorno dell'alluvione del 16 maggio 2023 ad oggi hanno voluto conoscere meglio e più da vicino problemi e stato dell'arte della ricostruzione”, come precisano gli esponenti del comitato in una nota.

“Abbiamo rappresentato a Michele De Pascale le difficoltà che questo quartiere, il più colpito della città, sta tuttora attraversando - dichiarano Valmori Stefano e Naldi Maurizio - manifestando la piena collaborazione che fin qui c'è stata da parte del quartiere verso tutti i livelli istituzionali. Abbiamo anche a De Pascale manifestato le preoccupazioni per la messa in sicurezza del territorio e per la possibilità per i cittadini e le attività alluvionate di vedere rimborsato l'intero danno riportato. E gli abbiamo illustrato parte degli investimenti attesi che rientrano nella competenza della Regione, compiendo un sopralluogo lungo il fiume Montone. Lo abbiamo ringraziato per l'attenzione dimostrata e per la possibilità di ascolto e confronto che ci ha offerto”.