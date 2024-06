De Marinis nuovo presidente del Rotary Club Forlì

Giuseppe De Marinis è il nuovo presidente del Rotary Club Forlì per l’annata 2024-2025. È succeduto a Paola Battaglia nella cerimonia del passaggio delle consegne durante la conviviale riservata a soci, consorti, familiari, ospiti e autorità rotariane al Mare Pineta Resort di Milano Marittima, dove sono stati accolti dal socio rotariano Davide Salaroli. De Marinis, giurista internazionalista, iscritto all’ordine professionale nazionale degli spedizionieri doganali/doganalisti, è specializzato in Diritto del Commercio Internazionale, doganale, dei trasporti internazionali e in diritto e contenzioso tributario in ambito doganale. È professore a contratto in International Commercial Law (Università di Modena e Reggio Emilia), presidente e amministratore unico di Commercio estero Srl e socio e vicepresidente di Commercio estero Network. È anche consigliere del Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding Spa ed è senior partner dello Studio associato Tupponi, De Marinis, Russo & Partners.

De Marinis ha infine presentato il Consiglio Direttivo che lo affiancherà nel servizio e di cui fanno parte, insieme allo stesso Presidente, Andrea Cimatti (Vicepresidente), Daniela Garoia (Tesoriere), Luca Montali (Segretario), Flavia Battaglia, Marco Camprini, Iacopo Sampieri, Igor Imbroglini (Presidente Incoming), Paola Battaglia (Past President), oltre a Claudio Cancellieri (Istruttore), Marco Buttaro (Prefetto), Anna Montefinese (Coordinatrice Consorti).