Dalle stelle della musica ai banchi di Forlì: Ludovico Aldasio e la sfida al bullismo

Parlare ai giovani guardandoli negli occhi, direttamente nei luoghi in cui trascorrono gran parte delle loro giornate e dove costruiscono l’immagine di sé. È questo l’obiettivo del tour di sensibilizzazione portato avanti da Ludovico Aldasio con il progetto “No al Bullismo”, nato nel 2024 per promuovere tra le nuove generazioni la consapevolezza sui rischi della rete e l’importanza fondamentale del rispetto reciproco.

Tra le tappe più significative dell’iniziativa figurano gli incontri tenutisi con gli studenti del Liceo scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” e del Liceo classico “Morgagni” di Forlì. Due appuntamenti di intenso confronto e dibattito, durante i quali ragazzi e ragazze si sono interrogati sui nodi centrali della loro quotidianità: l’empatia, l’inclusione, la responsabilità nell’uso dei social network e l’impatto reale che le parole usate online possono avere sulla vita altrui.

Un dialogo che nasce da una prospettiva concreta e vicina al linguaggio dei giovani. Aldasio non parla da una cattedra, ma dalla propria esperienza nel campo della comunicazione. Il suo percorso professionale, partito proprio dal mondo digitale, lo ha portato a ricoprire ruoli di primo piano nel panorama internazionale: oggi è Tour Manager & Head of Communications per l’icona della musica mondiale Gloria Gaynor e Artist Pr Manager per Warner Music US. Una carriera costruita passo dopo passo con determinazione, che dimostra come i canali digitali possano trasformarsi in uno straordinario trampolino di lancio per il proprio futuro se guidati da visione, impegno e responsabilità.

«I social network non devono trasformarsi in luoghi di odio, polemica o superficialità – sottolinea Aldasio – possono e devono diventare strumenti per condividere valori, dare forma alle proprie passioni e costruire qualcosa di positivo. Il principio chiave da far comprendere è semplice: dietro ogni profilo c’è una persona reale, con emozioni, sogni e fragilità. Un commento offensivo, una presa in giro o una condivisione d’impulso possono avere conseguenze molto profonde».

Durante i dibattiti con gli studenti forlivesi, il messaggio si è concentrato proprio sull’uso consapevole delle piattaforme. L’invito rivolto ai ragazzi è quello di superare la logica dei semplici “follower” o della ricerca di visibilità ad ogni costo, privilegiando la qualità dei contenuti e la capacità di utilizzare la propria voce per fare del bene.

Un richiamo, infine, a credere nelle proprie ambizioni senza il timore di sbagliare o di ridefinire la propria strada: i sogni, se accompagnati dal lavoro quotidiano, possono diventare traguardi concreti capaci di ispirare la comunità.