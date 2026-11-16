Forlì, dall’ingegneria alla vasca: ecco “Swimbox”, app al servizio dei nuotatori

Unire il rigore dell’ingegneria informatica alla scienza della biomeccanica in acqua. È da questo connubio che nell’aprile scorso ha preso forma Swimbox Digital, una startup innovativa che punta a rivoluzionare il modo in cui i nuotatori amatori - e non solo - affrontano le proprie sessioni in vasca. A raccontare la genesi e le ambizioni del progetto è uno dei due fondatori, Andrea Piscopo, ingegnere informatico con una lunga esperienza in Ibm e una forte passione per lo sport praticato sia da atleta amatore sia come preparatore atletico di triathlon, che ha incrociato la strada del forlivese Alessandro Resch, ingegnere meccanico, allenatore di nuoto ed ex atleta professionista. «Abbiamo cercato di capire come unire le nostre competenze: la sua esperienza tecnica sul campo e la mia parte di sviluppo informatico», spiega Piscopo. Il risultato è una piattaforma digitale, già disponibile su Ios e Android, pensata in primo luogo per chi frequenta le piscine in “utenza libera” senza il supporto di una squadra o di un tecnico a bordo vasca.

Come funziona

L’applicazione si propone come un vero e proprio assistente digitale per il nuotatore. Oltre a funzionalità gratuite di base, l’app offre un servizio in abbonamento (a costi contenuti) che trasforma lo smartphone in un personal trainer tascabile. Il cuore tecnologico del sistema si basa su due pilastri. Il primo, piani di allenamento su misura e sincronizzazione: in base al livello dell’atleta, al numero di sedute settimanali e agli obiettivi, l’app elabora programmi settimanali aggiornati dinamicamente in base ai progressi e ai feedback dell’utente. Il secondo è Veyra, l’assistente AI “addestrato” sulla scienza del nuoto: all’interno dell’app è integrato un agente di intelligenza artificiale chiamato Veyra, verticalizzato esclusivamente sul nuoto. A differenza dei comuni chatbot generici, la base di conoscenza di Veyra è alimentata da contenuti scientifici proprietari, tra cui il libro sulla biomeccanica del nuoto pubblicato dallo stesso Alessandro Resch, garantendo risposte tecniche e metodologicamente rigorose. L’offerta è inoltre arricchita da una libreria di circa 170 video tecnici per aiutare gli utenti nella corretta esecuzione degli esercizi. Lanciata sugli store a inizio giugno e supportata da una campagna promozionale avviata da poco più di un mese, l’app ha già registrato un’ottima risposta, sfiorando i 1.000 utenti iscritti con una crescita costante.

Il futuro