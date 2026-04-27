Dal Vietnam a Forlì per aprire il suo salone da parrucchiera: “Un rituale di benessere dedicato alle donne”

“Non ho scelto la strada più facile, ma quella che mi rappresenta davvero. Volevo uno spazio in cui potermi prendere cura delle donne a 360 gradi, aiutandole ad ascoltarsi, a valorizzarsi e a essere più sicure di se stesse”. Così Giada Dinh racconta il suo progetto imprenditoriale diventato realtà a inizio anno con l’apertura di Miss Saigon Acconciature & Hair SPA. Dopo quasi quattro mesi di lavoro e le prime soddisfazioni, venerdì 24 aprile il salone di via Giuseppino Palmesiani 2/B a Forlì è stato inaugurato ufficialmente alla presenza dell’assessora alle politiche per lo sviluppo economico de Paola Casara, e di una delegazione di CNA Forlì-Cesena composta da Davide Bellini, presidente dell’Area Forlì città, Marco Zanchini, responsabile dell’Area Forlì città, Marco Boscherini, responsabile CNA Benessere e Sanità, e Carlo Guardigli, responsabile Creaimpresa Forlì città.

Originaria di Saigon, in Vietnam, dove ha lavorato per dodici anni e gestito un proprio salone, nel 2017 Giada Dinh si è sposata e si è trasferita in Italia. Nei primi due anni si è dedicata allo studio della lingua per poi intraprendere un percorso triennale di specializzazione in design e acconciatura alla Diadema Academy di Rimini. Successivamente ha lavorato in alcuni saloni di Forlì, continuando a formarsi e ad affinare le competenze. Nel 2025 il completamento a pieni voti del corso professionale in trucco artistico le ha permesso di ampliare la propria offerta con servizi di make-up per cerimonie, spose ed eventi in vista della realizzazione del suo sogno più grande, aprire un salone a Forlì. La scelta del nome, “Miss Saigon”, esprime la volontà di custodire la parte più profonda dei ricordi legati alla terra d’origine, unita al desiderio di offrire un proprio contributo alla sua seconda patria. Accanto a Giada nel salone lavora la collaboratrice Conchy .

“A poco a poco sono riuscita a costruire un progetto che è il risultato di una grande passione unita a costanza e spirito di sacrificio” racconta. “Il mio obiettivo non era semplicemente aprire un salone da parrucchiera, ma riuscire a dar forma a uno spazio dedicato anche al benessere del cuoio capelluto, offrendo alle mie clienti momenti di relax con oli essenziali personalizzati per il collo, le spalle e la zona cervicale.”

Da Miss Saigon tutto parte da una consulenza iniziale, durante la quale chi entra nel salone per la prima volta viene accolta nella sua unicità. Un ascolto profondo e un’accurata analisi del capello e del cuoio capelluto sono le premesse per ogni tipo di servizio. Fiore all’occhiello della struttura è la Hair SPA, dove il trattamento del cuoio capelluto diventa un vero rituale di benessere. “Questo trattamento speciale, diffuso da molto tempo in Vietnam ma solo di recente in Italia, propone un percorso su misura che combina olii essenziali puri, maschere, vapore, biostimolazione a luce LED e massaggi: un’esperienza completa che libera la mente dalle tensioni, riattiva la microcircolazione, rigenera e purifica i capelli.”

Per Giada il taglio del nastro è stato anche l’occasione per Giada per ringraziare chi l’ha accompagnata nell’avvio della sua attività. “Sono molto riconoscente a CNA Forlì-Cesena per il continuo supporto che mi ha garantito su diversi fronti. A mio marito Alessandro va un ringraziamento speciale per avermi sempre sostenuta nel cammino verso questo grande traguardo.”