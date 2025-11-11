Dal Lions Club Forlì e dal Leo Club 3.200 euro per Diabete Romagna dopo “Commercianti per un giorno”

La partecipazione del Lions Club Forlì Host e del Leo Club con un proprio stand al tradizionale appuntamento “Commercianti per un giorno”, che si è tenuto alla Fiera di Forlì domenica 9 novembre 2025, ha fatto registrare un incasso di oltre 3.200 euro.

“L’impegno delle socie, dei soci dei due Club e di amiche e amici della nostre associazioni”, dichiara la presidente Fiorella Maria Mangione, “ha contribuito a far conseguire un risultato straordinario. Tutto il ricavato sarà devoluto a Diabete Romagna per finanziare l’acquisto di un biotesiometro, strumento dedicato alla prevenzione delle complicanze agli arti inferiori, e per sostenere un intervento di umanizzazione della sala della diabetologia dell’ospedale di Forlì dedicata all’educazione terapeutica tramite le tecnologie. Si tratta di interventi concreti per combattere una malattia sempre più diffusa che rientrano nei programmi del Lions International”.

Non a caso i quattro Club Lions di Forlì e il Leo Club saranno presenti per tutta la giornata di sabato 15 novembre 2025 presso il Centro Commerciale Punta di Ferro per consentire ai frequentatori che lo desiderano di effettuare uno screening gratuito della glicemia, controllo che serve a misurare i livelli di glucosio nel sangue per diagnosticare il diabete e altre alterazioni, come il prediabete.