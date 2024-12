Dai supermercati Conad di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e San Marino quasi 70mila euro per la lotta contro il cancro

Uno splendido regalo di Natale a beneficio dei pazienti e della lotta contro il cancro: si è concluso oggi, lunedì 23 dicembre, con la consegna di un assegno di 67.640 euro a sostegno della ricerca scientifica, il progetto “Benessere è Equilibrio”, iniziativa che vede ancora una volta Commercianti Indipendenti Associati e Istituto Oncologico Romagnolo uniti per portare nuove terapie sempre più personalizzate ed efficaci al letto di chi riceve una diagnosi di tumore diffondendo al contempo un forte messaggio sull’importanza della prevenzione, della sostenibilità e dei corretti stili di vita. Per tutto il mese di novembre, infatti, i supermercati a marchio Conad di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e San Marino, per un totale di circa 130 punti vendita, hanno dedicato alla causa della no-profit fondata nel 1979 dal prof. Amadori il 2% del ricavato sui prodotti “Verso Natura”, “Conad Piacersì” e “Conad Alimentum”, linee pensate per chi valuta come priorità nella scelta di acquisto valori come il benessere, la salute, il biologico. L’iniziativa rinnova la collaborazione ultradecennale che lega le due realtà e che nel tempo ha portato a una serie di progetti di notevole rilievo nel campo della prevenzione e della assistenza, dal sostegno di borse di studio per giovani ricercatori fino al contributo per la realizzazione del PRIME Center di San Cristoforo di Cesena, struttura d’eccellenza per l’erogazione di percorsi di medicina integrativa che migliorino la qualità di vita del paziente oncologico e per la proposta di laboratori di sensibilizzazione sulle abitudini con cui minimizzare il rischio di ammalarsi.