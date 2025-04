L’associazione “Forlì Città aperta” scende in campo a sostegno dei lavoratori della Giuliani Arredamenti aprendo una cassa di solidarietà tramite un conto corrente “Condividiamo la possibilità di sostenere la cassa di solidarietà per i lavoratori in sciopero alla Giuliani. Sono entrati oramai nella terza settimana di sciopero e Giuliani ancora non ha ceduto alle sacrosante richieste dei lavoratori. Tre settimane senza stipendio sono un peso enorme per molte persone, ma con la cassa di solidarietà si può permettere anche a chi vive situazioni economiche complicate di poter continuare a lottare per i propri diritti”.