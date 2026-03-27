Da Forlì a Milano, i Ferrinis tornano con “Luci Viola”

C’è una Forlì che continua a esportare talento e che, attraverso le frequenze del pop moderno, tenta la scalata delle classifiche digitali intercettando i tormenti di una generazione. Protagonisti di questa ascesa sono Maicol e Mattia Ferrini, in arte i Ferrinis, duo di fratelli forlivesi che tornano sotto i riflettori con il nuovo singolo “Luci Viola”.

Dopo il successo dell’album d’esordio e della successiva “Deluxe Edition” pubblicata nell’ottobre 2024, che ha superato la soglia dei 300.000 streaming, i due artisti romagnoli propongono un brano che abbandona la spensieratezza degli esordi per addentrarsi in una narrazione più densa e psicologica. “Luci Viola” non vuole essere la classica canzone sul cuore spezzato, ma un’analisi lucida di quella che i sociologi definiscono “era dell’iper-scelta”. Il testo esplora il paradosso della sovrabbondanza affettiva: «Avevamo tutto, forse è quello che ci ha rovinato», cantano i Ferrinis, sintetizzando il senso di smarrimento tipico della Generazione Z di fronte a una libertà senza confini che, paradossalmente, si trasforma in una prigione silenziosa. Il brano fotografa il momento in cui la vicinanza smette di alimentare il desiderio e inizia a soffocarlo, lasciando i protagonisti soli anche se in due. Sullo sfondo del racconto emerge Milano, osservata dall’alto di un aereo come un insieme di luci che promette una tregua illusoria dalla propria inquietudine.

«Abbiamo scelto Milano perché è una città che ti fa capire di essere piccolo, mentre ti inserisce nel rumore assordante di chi non ha più nulla da dirsi», dichiarano Maicol e Mattia, sottolineando il contrasto tra il caos urbano e quello interiore. Musicalmente, il duo stabilizza una formula pop che mescola bit elettronici , supportata dal videoclip ufficiale uscito recentemente. Il brano vive, inoltre, di contrasti cromatici e sensoriali: dai tramonti “ubriachi” agli occhi segnati dalla stanchezza , utilizzando le luci viola come punto di riferimento che impediscono l’oblio e ci ricordano che avere tutto può essere, talvolta, il preludio del niente.

Con questo ultimo lavoro, i Ferrinis si mostrano come osservatori di una realtà sentimentale complessa che non necessita di edulcorazioni, restando fedeli alle proprie radici romagnole mentre puntano a lasciare un’impronta nel settore discografico nazionale.