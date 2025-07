Da Forlì a Forlimpopoli: “Pedaliamo per la pace”

Tutti in sella contro le guerre. I gruppi locali di Emergency e Fiab hanno organizzato per oggi la prima edizione di “Pedaliamo per la pace”, con partenza da piazza Saffi a Forlì alle 18 e arrivo previsto a Forlimpopoli in via Costa alle 19.15.

«C’è chi corre verso il riarmo – spiegano gli organizzatori –. E chi, come Emergency e Fiab, sceglie di pedalare verso la pace. Con questo scopo i gruppi locali delle due associazioni organizzeranno una pedalata accessibile, per riportare nella vita quotidiana un messaggio collettivo contro la logica delle armi e a favore dei diritti».

Sarà una delle decine di pedalate simboliche organizzate dalle due associazioni per “Pedaliamo per la pace”, un evento diffuso per portare un messaggio urgente e necessario: «la pace si costruisce insieme, scegliendo percorsi comuni, invece di alimentare divisioni. Chi partecipa a “Pedaliamo per la pace” lo farà per compiere un gesto di vicinanza concreta, portando un messaggio per le strade delle città attraversate in bicicletta, muovendosi su un mezzo che ben esprime i valori legati al rispetto dell’ambiente e delle persone, simbolo di pace, equità, giustizia climatica e sociale». Tutti i chilometri percorsi confluiranno in un unico conteggio nazionale, il cui l’obiettivo sarà raggiungere idealmente Kiev partendo da Roma, unendo le due capitali in un ponte di solidarietà, dialogo e connessione. «Proprio come succede in Ucraina, nel progetto di assistenza sanitaria di Emergency dedicato a chi è rimasto nel Paese e ha tuttora bisogno di supporto medico, che gli operatori dell’Ong portano raggiungendo in bicicletta le comunità remote e i soggetti fragili che non riescono a spostarsi per ricevere cure di base – proseguono gli organizzatori –. A tutti i partecipanti verrà consegnato uno “straccio di pace”, simbolo del nostro rifiuto di tutte le guerre, da portare con sé. Un gesto collettivo per dire che la pace si può portare, insieme, faticando, anche in salita».

Il percorso partirà da piazza Saffi, dal sacrario dei Caduti, per poi fare una sosta in via Seganti (alle 18.45) davanti alla stele a ricordo dei fucilati del 5 settembre 1944, prima di arrivare a Forlimpopoli, dove ci sarà un aperitivo (facoltativo) prima del ritorno a Forlì previsto per le 20.30. Quota di partecipazione 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: 328.1418267, oppure 333.4334712.