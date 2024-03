Da Berlusconi all’arbitro Balestra: il futuro leader del Monza è stato presidente dell’Aia di Forlì

Il calcio ha sempre rappresentato qualcosa di speciale per Augusto Balestra. E’ stato sul campo dal 1983 al 2010, ma non come calciatore. Come arbitro. Ha diretto partite per quasi 30 anni e, una volta deciso di concludere la carriera da fischietto, ha iniziato quella di dirigente degli arbitri. Nel 2010 è stato eletto presidente della sezione Aia di Forlì, ruolo che ha mantenuto per poco meno di due anni, quando Orienta Partners fu chiamata da Campedelli nell’Ac Cesena per la ristrutturazione dei debiti. Si dimise e per qualche mese lavorò per provare a sistemare i conti del Cesena, prima che Campedelli decidesse di lasciare la società a Lugaresi.