Cusercoli, precipita mentre fa parapendio: ferito 54enne

Paura sabato intorno alle 16.30 a Cusercoli per un uomo precipitato mentre faceva parapendio. La vela si è chiusa a 20-30 metri dal suolo e lui, 54enne di Forlimpopoli è caduto a terra. Portato in elimedica a Cesena, era cosciente anche se sono da valutare le ferite riportate nell’impatto con il suolo.

All’incidente hanno assistito diversi testimoni compresi gli amici del ferito, tutti appartenenti a un club di appassionati. La Val Bidente è rinomata per gli appassionati di parapendio. Il gruppo si è lanciato dalla località Bellaria (solo omonima della località rivierasca): dal monte i parapendii dovevano atterrare nella zona del campo sportivo. Per il 54enne qualcosa non deve avere funzionato, forse un errore umano: il suo parapendio è uscito dalla traiettoria ideale, finendo in una zona vicina al fiume dove sono presenti alcuni pioppi alti 30-40 metri che hanno provocato un cambiamento del vento.