Cusercoli, muore investita da un’auto pirata

Investita da un pirata della strada, muore donna 51 enne. La tragedia all’alba di oggi a Cusercoli, quando attorno alle 5 una donna del 1974 è stata investita da un’auto e il conducente non si è fermato a prestare soccorso. La tragedia nella strada che immette al paese, nei pressi del Bar Silvia. La via Bidentina è stata chiusa per i rilievi a cura dei Carabinieri della stazione di Civitella e Premilcuore. Si spera di risalire al pirata attraverso le telecamere della zona. Non è chiaro se la vittima stesse tentando di attraversare la strada o se stesse camminando sul bordo.