Cusercoli, mamma e figlia rilanciano il salone: “Non si ottengono risultati diversi facendo sempre le stesse cose”

Brindisi eccellente per il salone “Momenti Donna” di Cusercoli, che sabato 7 marzo ha festeggiato trent’anni inaugurando il nuovo negozio. Numerosi gli amici e i clienti del salone che hanno partecipato al taglio del nastro complimentandosi con la titolare Rosa Grazioso per l’importante traguardo raggiunto e, ancor più, per l’ampliamento dell’attività grazie all’entrata nel team della figlia Sara Piolanti, che seguirà l’hair spa e l’estetica. Presenti al taglio del nastro anche il sindaco di Civitella di Romagna Claudio Milandri e, a rappresentare CNA Colline forlivesi, Roberto Tesei dell’ufficio credito.

“Non si possono ottenere risultati diversi facendo sempre le stesse cose”. Con questa frase, pubblicata sui social a inizio gennaio, Rosa aveva annunciato la chiusura temporanea del salone, avvenuta il 9 febbraio, allo scopo di realizzare un restyling degli spazi e un ampliamento dei servizi. Detto, fatto: a un mese di distanza, l’attività ha riaperto come Momenti Donna Hair Spa, pronta a offrire trattamenti fino a oggi assenti non solo a Civitella ma anche nei comuni limitrofi.

“Il trattamento hair spa è un rituale di bellezza intensivo e olistico, ispirato alle tradizioni asiatiche, focalizzato sulla salute profonda del cuoio capelluto e della fibra capillare” spiega Rosa. “E’ più di un semplice lavaggio: combina esfoliazione, massaggi, maschere specifiche e aromaterapia per purificare la cute, stimolare la circolazione e idratare intensamente. Se fino a questo momento per poterlo fare molte persone erano costrette a fare chilometri arrivando fino a Bologna, d’ora in avanti potranno trovarlo qui”.

Nonostante gli importanti riconoscimenti ottenuti, la partecipazione a note trasmissioni tv e le numerose soddisfazioni che la sua attività le ha regalato, Rosa Grazioso non ha alcuna voglia di sedersi sugli allori. “Nel mio lavoro guardare avanti e continuare a formarsi è fondamentale, guai se mi dovessi svegliare una mattina pensando di essere arrivata e accontentandomi di quanto so già fare. Se trent’anni fa chi entrava nel salone chiedeva una piega, una permanente o un taglio particolare, oggi chi arriva desidera essere coccolato e pretende massima professionalità e costante aggiornamento”.