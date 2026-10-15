Cusercoli, inaugurato il Tuday Conad

Ha cambiato formato il Conad City di Cusercoli, che questa mattina ha riaperto con l’insegna “Tuday Conad”. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Civitella, Claudio Milandri, e della direttrice assistenza rete di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Federica Corzani. Il parroco don Davide Medri ha benedetto i presenti.

«Un negozio di vicinato come quello di Cusercoli – dichiara la direttrice Assistenza Rete di CIA-Conad, Federica Corzani – rappresenta un presidio fondamentale per la comunità, un servizio essenziale che contribuisce a mantenere la qualità della vita sul territorio. Un plauso alla famiglia Valentini, che gestisce anche i Conad City di Civitella e Galeata, che ha deciso di investire su questo restyling, come ha sottolineato anche il Sindaco di Civitella nel suo intervento. È una scommessa coraggiosa che ci vede al loro fianco, con l’obiettivo primario di garantire la continuità di quello che non è solamente un esercizio commerciale, ma un vero e proprio elemento del tessuto sociale della vallata».