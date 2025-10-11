Cusercoli. Donna morsa da una vipera mentre cercava di allontanarla, ricoverata in ospedale

Ha cercato di allontanare una vipera dalla scala dei vicini, ma è stata morsa e ora si trova ricoverata in Medicina d’urgenza all’ospedale “Morgagni Pierantoni”. Una brutta avventura per una donna sessantenne. E’ accaduto mercoledì nel tardo pomeriggio a Cusercoli, poco distante dal Conad del paese. La donna ha notato alcuni vicini di casa impauriti e si è avvicinata per capire cosa stesse succedendo. La preoccupazione era dovuta alla presenza di quella che sembrava una piccola biscia sulle scale di una casa. Con le cautele del caso ha cercato di spostarla, ma nel corso dell’operazione il rettile si è voltato all’improvviso e ha morso all’indice la donna. A quel punto è stata portata all’ospedale per le verifiche del caso visto che la mano aveva rapidamente cambiato colore e i sanitari hanno capito che non era un innocuo animale. E’ stato richiesto il siero antivipera a Cesena in tutta fretta perchè anche il braccio è stato interessato dalle modifiche dell’aspetto. La donna è ricoverata in Medicina d’urgenza