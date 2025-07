Cusercoli, chi era la donna investita e uccisa, identificato il conducente

Travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada per andare a lavorare. E’ successo ieri mattina prima delle 5 a Cusercoli sulla via Bidentina, che in quel tratto prende il nome di via Andrea Costa. I carabinieri hanno identificato poco dopo il guidatore dell’auto che ha investito la donna, un 40enne operaio di Santa Sofia il quale ha detto prima di non aver capito cosa fosse successo e poi che si era spaventato. Indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, è stato successivamente portato in ospedale in osservazione perchè avrebbe manifestato l’intenzione di suicidarsi.