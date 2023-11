Cure primarie ai Romiti, riaperta la sede

Un segnale di ripartenza a sei mesi dall’alluvione, ma anche un servizio fondamentale per la comunità. Tutto nel nome di Mario Bartoli, indimenticato medico dei Romiti. Ieri mattina ha riaperto l’ambulatorio di Cure primarie 1 dell’Ausl, in viale Bologna, gravemente danneggiato a maggio. Insieme al sindaco Gian Luca Zattini, accompagnato dalle assessore Andrea Cintorino e Barbara Rossi, e al direttore del Distretto di Forlì dell’Ausl Romagna, Francesco Sintoni, c’erano tantissimi cittadini, residenti del quartiere, pazienti di quell’ambulatorio, costretti all’esilio nella provvisoria sede al palaRomiti. «Oggi è davvero una giornata di festa – ha esordito Sintoni – perché dopo i tragici eventi alluvionali possiamo finalmente restituire alla cittadinanza la sede di Cure primarie dei Romiti, un centro molto grande che eroga servizi a 12-13mila persone e che era stato invaso da acqua e fango. Ora ci sono spazi rinnovati, ampliati, che offrono anche nuovi servizi. L’emergenza ci ha sottolineato ancora di più l’importanza dell’assistenza primaria, dei servizi sociali e dell’assistenza psicologica, che devono essere accessibili facilmente dalla popolazione. Quindi abbiamo deciso di investire con la Direzione e con l’amministrazione comunale per potenziare i servizi: non avremo più solo i servizi sanitari che c’erano prima, ma anche la possibilità di prevedere un’assistenza sociale e psicologica. Apriamo una casa del quartiere e della comunità, rinnovata, che speriamo possa continuare ad essere un punto di riferimento».