Cultura a Forlì-Cesena: 18 progetti finanziati dalla Regione

“In un contesto in cui spesso la cultura viene considerata un lusso o declassata per finiti politici, come ci evidenzia questo Governo, questa misura ribadisce con forza che si tratta invece di un diritto fondamentale e di un’infrastruttura essenziale per la democrazia. La Regione conferma così la volontà di stare accanto alle comunità e ai luoghi dove la cultura genera relazioni, cura e futuro”, conclude Lucchi.

Tra gli Enti locali beneficiari del contributo regionale figurano sei Comuni del territorio, coinvolti in progetti culturali in rete. A Sogliano al Rubicone arrivano 28.500 euro per Percorsi Sonori 2025, una rassegna musicale diffusa che coinvolge più località. Il Comune di Santa Sofia riceve 26.000 euro per Un’occasione da non perdere, iniziativa che unisce cultura, ospitalità e animazione nei borghi appenninici. A Bertinoro, il progetto Cultura nei borghi e rocche di Romagna ottiene 10.600 euro per valorizzare il patrimonio storico locale. Roncofreddo viene sostenuto con 9.300 euro per Borgo Sonoro, festival che porta la musica nei centri storici della vallata. Gatteo riceve 9.100 euro per Borghi Allegri, rassegna di teatro e animazione per famiglie. A Modigliana, infine, arrivano 7.000 euro per Versanti culturali, un programma di eventi artistici tra le valli del Montone e del Tramazzo.

Tra i progetti sostenuti per quanto riguarda gli operatori privati, sul territorio provinciale spiccano IN LOCO dell’Associazione Spazi Indecisi di Forlì, che riceve 15.900 euro per valorizzare luoghi abbandonati, e FU ME Festival di Cesena, finanziato con 16.500 euro per promuovere la musica contemporanea. A Modigliana, Terra Mossa 2025 ottiene 14.800 euro per un programma culturale diffuso nei borghi. Cesena riceve inoltre contributi per Cesena Jazz Festival (9.300 euro) e per la rassegna Life on Mars (5.000 euro). A Forlì arrivano fondi per Cultura no limits – Teatro no limits (12.600 euro), per EXtrATeRrestre (7.400 euro), per il progetto filosofico Praxis (5.000 euro) e per Scienza e Umanesimo 2025 (5.000 euro). Completano il quadro Musica e giovani per la rinascita dell’Appennino a Bertinoro (13.500 euro), Intelligenze alimentari a Forlimpopoli (5.000 euro) e Bosco Urban Art Project a Gambettola (5.000 euro).