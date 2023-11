“Cosa sarò? Una lezione di felicità”. Il libro illustrato delle sorelle Bianchi

«Ciò che facciamo non definisce chi siamo. È solo una parte di noi. Il nostro vero scopo nella vita, è la felicità: stare bene con noi stessi e con gli altri, voler bene ed essere amati». Questo è il senso racchiuso nel libro “Cosa sarò? Una lezione di felicità” di Barbara e Cinzia Bianchi, due sorelle ed entrambe mamme. Una favola-filastrocca in rima che tocca temi profondi con grazia e leggerezza: crescere, cambiare, decidere cosa fare “da grandi”. Il volume è dedicato a tutti, bambini e adulti, e anche a tutti i bambini con sindromi e malattie rare. Infatti, parte del ricavato della vendita sarà devoluto alle associazioni Genitori Pans Pandas Bge e Famiglie Syngap1.

«Una favola positiva – spiega Barbara Bianchi – all’insegna della felicità, in cui ogni bambino potrà scoprire il proprio talento e il proprio coraggio, perché capirà che sarà sempre amato, qualsiasi scelta farà». Un libro scritto con amore, illustrato a mano, arricchito da una vasta appendice di giochi, filastrocche e attività creative sul tema della felicità. «Realizzare questo piccolo libro-filastrocca a quattro mani è stata un’avventura meravigliosa che abbiamo fatto insieme – racconta Cinzia – da sorelle unite quali siamo sempre state. È nato tutto per gioco dalla suggestione di una frase di John Lennon, citata in appendice. Un viaggio che ci ha riportato al tempo della nostra infanzia felice, quando il babbo leggeva per noi le filastrocche di Rodari o inventava dei racconti e la mamma recitava monologhi davanti alla prima V8. Ne è nato qualcosa di magico e di stupefacente. In queste pagine ci sono l’amore di mia sorella per la scrittura e il mio per la pittura. In fondo al libro Ba.Ci non è un editore ma siamo semplicemente noi, Barbara e Cinzia».

Il volume con la sua descrizione è presente e ordinabile su Amazon oppure rintracciabile anche su Instagram.