Corsi di laurea in Medicina: 120 in posti in più a Forlì e Ravenna

In attesa dell’avvio per la prima volta del cosiddetto ‘semestre filtro’, frutto della riforma sull’accesso a Medicina, aumentano i posti per i corsi di laurea all’Alma Mater di Bologna. Non sotto le Due Torri, dove è già stato raggiunto il limite. Ma in Romagna, nelle sedi di Forlì e Ravenna. A confermarlo è il rettore Giovanni Molari, questa mattina a margine di un convegno a Bologna nell’aula magna di Santa Lucia. “I posti sono aumentati dove potevamo aumentarli - sottolinea Molari - in particolare sui due corsi di laurea nuovi, di Forlì e di Ravenna: sono passati da 130 a 180 a Forlì e a Ravenna, abbiamo aumentato leggermente anche i corsi di laurea internazionale da 130 a 150”.

In totale si parla quindi di 120 posti in più. I numeri su Bologna invece “restano inalterati - spiega il rettore - perché eravamo già sul numero massimo per una didattica di qualità, ovvero 410 studenti”. Al netto di questi numeri, però, a settembre bisognerà gestire il nuovo assetto di Medicina. E Molari replica anche ai docenti che hanno firmato la petizione contro la riforma. “È legge - avverte il rettore - e noi abbiamo il compito di applicare la legge nel miglior modo possibile. Aspettiamo i decreti attuativi. Non credo che questo sia il momento per fare polemica, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e far sì che quello che il nostro Parlamento ha voluto diventi realtà”. E aggiunge: “La mia opinione in questo momento non conta, non è questo il punto. Dobbiamo cercare di lavorare per far sì che quello che ha voluto il nostro Parlamento venga applicato e attuato nella maniera migliore possibile”.