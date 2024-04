Condannata per spaccio di droga in provincia di Forlì: trovata e arrestata nel Bolognese

A Savigno, nel Bolognese, i Carabinieri hanno arrestato una 35enne italiana, residente in provincia, pregiudicata, colpita da un ordine di esecuzione per la carcerazione rilasciato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna. Tale provvedimento è stato emesso a seguito di diverse condanne, tutte relative ai reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel 2020 in provincia di Bologna e Forlì. La donna, dopo le formalità di rito, è stata arrestata ed associata alla Casa Circondariale di Bologna per espiare la pena residua di anni 3 mesi 8 e giorni 27 di reclusione.