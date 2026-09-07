Terra del Sole, il giorno del Palio di Santa Reparata

È il giorno più atteso dell’anno per Terra del Sole. Oggi la cittadina rinascimentale si veste a festa per la giornata conclusiva del 63° Palio di Santa Reparata, tra cortei in costume, mercati storici e l’immancabile sfida tra Borgo Fiorentino e Borgo Romano. La giornata conclusiva dell’evento organizzato dalla Pro loco locale, si aprirà alle 9.30 con il tradizionale concerto di campane, che darà il via ufficiale ai festeggiamenti. Alle 10 il centro storico tornerà a popolarsi con il mercato storico, mentre nello stesso orario sarà possibile partecipare alla replica diurna della visita guidata “Terra del Sole nel suo vestito migliore”, condotta da Chiara Macherozzi. Il ritrovo è fissato nel loggiato di Palazzo Pretorio, con un costo di partecipazione di 8 euro e ingresso gratuito per i minori di 14 anni (per prenotare è possibile chiamare il numero 350.5193970).

Il momento più atteso arriverà nel pomeriggio: alle 16, infatti, le vie del paese si riempiranno di cortei storici con 300 figuranti in costume, che apriranno la strada alla disfida clou della manifestazione, la sfida di tiro con la balestra antica tra il Borgo Fiorentino e il Borgo Romano che si terrà in piazza d’Armi. Le due contrade, da sempre rivali, si contenderanno il prestigio del Palio davanti al pubblico cercando di centrare il bersaglio, collocato a 36 metri di distanza, e vincere il vessillo realizzato quest’anno dall’artista Ido Erani. A chiudere il programma sarà la cerimonia ufficiale di insediamento del Commissario Granducale, momento solenne che ogni anno vede protagonisti i sindaci della Romagna fiorentina per rievocare l’insediamento che si è tenuto, ogni anno, dal 1579 al 1772. Quest’anno spetta al primo cittadino di Marradi, Tommaso Triberti, che subentra al sindaco di Premilcuore Sauro Baruffi, affiancato dalla parlamentare di Forza Italia, Rosaria Tassinari. L’ingresso è a offerta libera. Per informazioni consultare il sito www.terradelsole.org.