Comodo l’aereo da Forlì per Sicilia e Sardegna: crescita in doppia cifra per i passeggeri del 2023

L‘aeroporto di Forlì esulta per i numeri del 2023. “Fidati di chi ti è vicino” è il claim scelto dal “Ridolfi” per accompagnare l’avvio del 2024 e presentare il consuntivo del traffico passeggeri 2023. La crescita, sia nel segmento dei voli domestici, sia in quelli dedicati al mercato internazionale è stata, rispetto al 2022, tutta in doppia cifra. I passeggeri totali nell’anno da poco concluso hanno raggiunto quota 134.978: l’incremento è del 42,67% sul 2022 (quando si attestarono a 94.610, dopo due anni di forte rallentamento del mercato aereo a causa del Covid-19). Di questi, 133.367 risultano correlati alle destinazioni commerciali e circa 1.600 provenienti dall’aviazione generale.

Più in dettaglio: i passeggeri nazionali assommano a 80.473 (+52,32% sull’anno precedente), mentre gli internazionali hanno superato i 52mila (52.894) registrando un aumento pari al 29,53% (+12.060 sul 2022). Crescita sostenuta, quasi del 58%, anche nei movimenti aerei registrati complessivamente dal “Luigi Ridolfi”: 3.029 nel 2023 contro i 1.922 del 2022 (+1.107).

Sicilia e Sardegna le più gettonate

Tra le destinazioni più gettonate del 2023, le isole della Sicilia - sulla spinta dei collegamenti operati da Forlì verso Catania, Palermo, Lampedusa, Pantelleria, Trapani/Marsala e Comiso - e della Sardegna - vedi Olbia, Alghero, Cagliari - nonché le principali destinazioni turistiche della Grecia: a iniziare da Zante e Cefalonia. Quindi la Polonia - tramite i voli diretti Ryanair da e per Katowice e da considerare più in un’ottica incoming visto il grande interesse del mercato polacco per l’Emilia-Romagna - e l’Albania: con l’hub di Tirana a catalizzare soprattutto le richieste del traffico etnico.

“Nel 2024 - dice Andrea Stefano Gilardi, Direttore generale e Accountable manager di F.A. - Forlì Airport - puntiamo a consolidare e accrescere ancora le buone performance conseguite nel 2023 per quel che concerne la Sicilia, la Sardegna, la Grecia - qui aggiungiamo le destinazioni di Corfù, Lefkada e Karpathos -; confermare il traffico da e per la Polonia e, altro bacino di particolare appetibilità, l’Albania”.