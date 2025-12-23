Come smaltire i rifiuti per un Natale più “green”

Sotto le feste si producono inevitabilmente più scarti: ecco le principali regole per differenziare bene e mettere in pratica comportamenti corretti a tutela dell’ambiente. .
Per i dubbi c’è l’app gratuita Il Rifiutologo, integrata con Alexa.
Per tutelare l’ambiente e rendere le feste di fine anno più “green” e sostenibili, è bene sapere dove conferire correttamente i materiali non limitandosi a riempire i contenitori dell’indifferenziato, o peggio abbandonare i rifiuti su suolo pubblico, con l’obiettivo di avviare il più possibile di scarti a un corretto recupero migliorando la qualità della raccolta differenziata.
Hera, oltre a qualche consiglio, ricorda che il miglior rifiuto è quello che non produciamo: prima di buttare qualcosa, è giusto chiedersi se si può riutilizzare e, nel caso, sfruttare i progetti di riuso attivi anche a Bologna. Primo fra tutti, Cambia il finale che l’anno scorso ha festeggiato 10 anni e attraverso il quale gli oggetti ingombranti – per i quali i cittadini normalmente chiamano Hera per il ritiro gratuito a domicilio (prenotazioni attraverso l’app Il Rifiutologo o chiamando il numero verde 800999500) – se in buono stato, vengono indirizzati a enti non profit del territorio.