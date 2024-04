Come il Pnrr cambierà Forlì: 50 progetti raccontati ai cittadini

Come il Pnrr cambierà Forlì: i 50 progetti finanziati con i contributi del Piano nazionale di ripresa e resilienza raccontati ai forlivesi non solo dal web, ma per le strade principali, nei centri commerciali, alla stazione dei treni e, in generale, nei luoghi pubblici più frequentati. Dalla vigilia di Pasqua è infatti possibile scorgere, attraversando in auto le principali vie di collegamento del capoluogo romagnolo, ampi manifesti di diversi colori che descrivono gli interventi in via di realizzazione entro il 2026. È infatti partita la campagna di comunicazione sul Pnrr: a presentarla oggi dal Palazzo comunale l’assessore con delega al Pnnr, Marco Catalano, e l’architetto Serena Nesti dell’Unità Progetti europei e rapporti internazionali del Comune. Le finalità del piano di comunicazione e del suo investimento (circa 24.000 euro) sono diverse: da un lato gli enti destinatari di fondi Pnrr sono tenuti realizzare azioni di informazione a cittadini e stakeholder, come previsto da regolamento europeo. Ma non solo: “Il gruppo che ha lavorato al piano di comunicazione - spiega Nesti- si è posto come obiettivo quello di semplificare concetti, contenuti e fasi di realizzazione per renderlo a portata del cittadino che deve comprendere le motivazioni per cui, in questo momento, vede trasformarsi la sua città, attraverso un alto numero di cantieri avviati che impattano anche sulla sua quotidianità, creando possibili disagi”. Forlì infatti ha ottenuto finanziamenti per la realizzazione di 50 progetti entro il 2026, per un investimento di 81 milioni di euro complessivi, di cui 68 milioni da fondi Pnrr e 13 milioni da fondi comunali. Una mole enorme di “cose da fare” in tempi stretti che il piano di comunicazione intende raccontare ai cittadini, attraverso una visione generale.

In dettaglio, i prodotti scelti per veicolare i progetti del Pnrr “made in Forlì” sono diversi: un video pubblicato anche sul sito del Comune, segnaletica orizzontale con QR code, volantini, vetrofanie e infine 12 manifesti diversi, che sono stati affissi qualche giorno fa, raggruppati per colore di fondo, a seconda del macro-tema cui è riconducibile il progetto riportato, sport, mobilità, ambiente, cultura e servizi ai cittadini. “Si è scelto di non andare a sistemare i manifesti in plance casuali- spiega Nesti- abbiamo scelto plance di grandi dimensioni, in posti strategici della città visibili dai cittadini”.