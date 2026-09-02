Colto da malore, chi era il 35enne riminese morto annegato mentre nuotava accanto alla fidanzata alla cascata della Brusia

Una spensierata giornata di relax estivo lungo il corso del fiume si è improvvisamente trasformata in un dramma. Un uomo di 35 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri nelle acque della nota cascata della Brusia, nel territorio comunale di Portico e San Benedetto. La vittima è Marco Qiu, classe 1991 e residente a Rimini.

La tragedia si è consumata in una manciata di secondi attorno alle 14.45. Il 35enne si trovava in acqua insieme alla compagna, anche lei del Riminese, per cercare un po’ di refrigerio. All’improvviso, mentre stazionavano facendo il bagno, il 35enne ha accusato un probabile malore per poi sparire rapidamente davanti agli occhi della ragazza e senza più riuscire a risalire a galla, inghiottito dalla profondità dello specchio d’acqua.