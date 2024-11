Colletta Alimentare: ben 1.259 chili di prodotti raccolti dai volontari Round Table 6 Forlì

“Un gesto da vivere. E rivivere”, era il motto della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2024, giunta alla ventottesima edizione. Ed il gesto è stato vissuto, eccome. Tra le migliaia di supermercati aderenti all’iniziativa a livello nazionale, vi è stato anche il Conad Stadium di piazza Falcone e Borsellino a Forlì, affidato nel coordinamento dei volontari alla Round Table 6 Forlì, il club service fino ai quarant’anni di età, fondato in città nel 1966. Nella giornata di sabato 16 novembre, sono stati 1.259 i kg di alimenti raccolti per i più bisognosi, grazie alla generosità dei clienti del supermercato. Sono state numerose le scatole riempite con generi di prima necessità, tra cui alimenti per l’infanzia, sughi e pelati, tonno in scatola, olio d’oliva, pasta, riso, legumi, biscotti. Il cibo verrà distribuito attraverso la rete del Banco Alimentare, fatto di varie realtà impegnate nel sociale ed enti caritatevoli, alle persone che ne hanno più bisogno. Anche a Forlì, sono numerosi i supermercati che hanno aderito all’iniziativa. Si può visitare il sito www.bancoalimentare.it per avere maggiori informazioni.

“Per la Round Table 6 Forlì - afferma Luca Zagnoli, presidente del sodalizio – è stato motivo di soddisfazione prestare servizio per la Giornata della Colletta Alimentare. Abbiamo riscontrato con gioia che la solidarietà batte forte nel cuore dei forlivesi che, anche in questa circostanza, non si sono risparmiati nel portare un aiuto a chi ne necessita. È stata anche l’occasione per una nostra crescita umana, singolarmente e come club. Un ringraziamento per il suo intenso impegno lo vorrei rivolgere in particolare all’ex socio, Michele Donati. Ci ha fatto inoltre molto piacere avere tra i nostri volontari un altro ex socio del club, il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno. Un grande grazie a tutti i volontari, al Conad Stadium che ha aderito all’iniziativa e a tutte le persone che hanno donato”.