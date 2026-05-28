Collegamento veloce Forlì-Cesena: completato il lotto 2

È stato aperto al traffico questa mattina, dopo l’ultimo collaudo tecnico, il lotto 2 del collegamento veloce Forlì–Cesena, il nuovo tratto stradale finanziato da Anas che oltre a rendere più efficiente e sicura la viabilità nella zona industriale di Villa Selva, caratterizzata dalla presenza di importanti attività produttive e dalla circolazione di mezzi pesanti, alleggerirà il traffico lungo la via Cervese, in particolare quello diretto verso il litorale sia in andata che al ritorno, favorendo l’utilizzo della viabilità di via Selva.

“Con l’apertura del Lotto 2 prende concretamente forma il progetto del collegamento veloce tra la tangenziale di Forlì e la Secante di Cesena, infrastruttura attesa da tempo e destinata a migliorare la connessione tra i due territori, aumentando la fluidità della circolazione e la sicurezza stradale - dichiara l’assessore alla viabilità, Giuseppe Petetta - si tratta di un intervento strategico per il miglioramento della mobilità del nostro territorio. L’apertura di questo tratto rappresenta un passaggio importante per tutto il comprensorio perché consente di migliorare la viabilità della zona industriale di Villa Selva, rendendo più sicuri gli spostamenti sia per le aziende insediate sia per tutti i cittadini forlivesi. È un intervento concreto che contribuisce a ridurre il traffico sulle strade più congestionate e a razionalizzare i flussi veicolari.”

Per quanto riguarda il lotto 1, caratterizzato da una maggiore complessità realizzativa, i lavori sono in fase avanzata di completamento. Attualmente sono in corso alcune lavorazioni marginali e le ultime operazioni necessarie al collaudo tecnico dell’infrastruttura, che consentiranno l’apertura al traffico nel più breve tempo possibile.

L’Amministrazione comunale in una nota “ringrazia cittadini, imprese, tecnici e operatori coinvolti per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante le fasi di realizzazione dell’opera, che rappresenta un investimento strategico per la mobilità, la sicurezza stradale, lo sviluppo del territorio forlivese e delle sue imprese”.