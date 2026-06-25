Collegamento veloce Forlì-Cesena, aperti i primi due lotti. Ecco come cambia la viabilità

Forlì
Il taglio del nastro dei primi due lotti del collegamento veloce
Il taglio del nastro dei primi due lotti del collegamento veloce

Taglio del nastro per il completamento dei primi due lotti del collegamento veloce Forlì-Cesena, infrastruttura che mira ad alleggerire il traffico della via Emilia. Si tratta di un tratto, lungo complessivamente 1,8 chilometri, che comprende quattro rotatorie e collega Forlimpopoli a Forlì. E’ intevenuto anche il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante. «L’inaugurazione dei lotti 1 e 2 del collegamento veloce Forlì-Cesena rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento delle infrastrutture e della mobilità del territorio – ha detto Ferrante –. Si tratta di opere strategiche, che migliorano i collegamenti nel territorio confermando l’impegno del Governo e del Mit (Ministero delle infrastrutture dei trasporti, ndr) nel garantire infrastrutture moderne, efficienti e capaci di sostenere lo sviluppo economico e sociale». «Non si tratta soltanto di nuove infrastrutture viarie – ha proseguito il sottosegretario – ma di un investimento sulla qualità della vita dei cittadini, sulla competitività delle imprese e sulla sicurezza della rete stradale. Il Mit ha investito oltre 7 milioni di euro su queste opere per accompagnare la crescita dei territori, superando ritardi e frammentazioni e puntando su una programmazione infrastrutturale di lungo periodo».

«Questo tratto del collegamento veloce tra Forlì e Cesena appartiene a tutta la comunità – ha aggiunto Enzo Lattuca, presidente della Provincia -. Insieme agli altri interventi già realizzati, contribuisce ad avvicinare ulteriormente le due città e a rendere più efficienti i collegamenti tra i diversi quadranti del territorio. L’opera che inauguriamo oggi (ieri, ndr) produrrà effetti concreti e immediati. Migliorerà la viabilità e contribuirà a disincentivare percorsi alternativi non adeguati. Oggi, infatti, chi da Cesena si dirige verso la zona industriale di Forlì spesso attraversa San Cristoforo, Santa Maria Nuova, Sant’Andrea e San Leonardo, riversando traffico improprio su strade che non sono state progettate per sostenerlo. Questo intervento - ha sottolineato - è pensato soprattutto per i cittadini di queste frazioni, per migliorarne la qualità della vita e restituire sicurezza e vivibilità ai centri abitati che troppo spesso subiscono le conseguenze del traffico di attraversamento».

Ora resta però da completare l’ultimo tratto, l’ultimo miglio: quello centrale che collega Forlimpopoli, attraversando il territorio di Bertinoro, a Diegaro e quindi alla parte ovest di Cesena. «La progettazione è già in corso, occorre ottenere le risorse necessarie per la sua realizzazione», ha concluso Lattuca.

«Questo risultato è frutto di una visione condivisa – ha sottolineato Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia – . Abbiamo lavorato in prima linea, in stretto raccordo con il Ministero e con gli amministratori locali, affinché le istanze del nostro territorio trovassero risposte rapide e concrete. L’apertura di questi nuovi tratti garantirà tempi di percorrenza ridotti e un’accessibilità ai servizi nettamente superiore, elementi essenziali per mantenere la Romagna protagonista nello scenario nazionale».

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