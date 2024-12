Collegamento Forlì-Cesena: “Dal Governo mezzo milione per il completamento dei lotti 1 e 2”

Dal Governo Meloni arriverà uno stanziamento da mezzo milione di euro per il completamento dei lotti 1 e 2 del collegamento veloce Forlì-Cesena. Ne danno notizia Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, e Vincenzo Bongiorno, vicesindaco del Comune di Forlì.

“Da tempo siamo al lavoro su questa infrastruttura strategica per il nostro territorio e nei mesi scorsi, grazie al prezioso lavoro di Galeazzo Bignami, ex viceministro alle infrastrutture e oggi capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ringraziamo, il Governo ha ascoltato le richieste arrivate dal Comune di Forlì e ha valorizzato il progetto: questo ulteriore finanziamento, così come richiesto dal sindaco Gian Luca Zattini, consentirà di rispettare gli standard qualitativi e i tempi di consegna previsti per l’infrastruttura. Un’altra buona notizia per il territorio di cui tutti i cittadini potranno trarne beneficio”.

La strada di collegamento veloce fra Forlì e Cesena unirà il sistema tangenziale di Forlì, la secante di Cesena, e l’E45, interessando oltre ai rispettivi territori anche quelli di Forlimpopoli e Bertinoro. Il lotto 1 è la strada di collegamento fra la Via Mattei e la tangenziale di Forlimpopoli, mentre il lotto 2 collega la Via del Bosco e la via Mattei.

L’opera è stata avviata grazie ai Fondi di Coesione Sociali per un importo di 7 milioni di euro. “Gli ulteriori 500mila euro richiesti servono per far fronte a imprevisti emersi durante la fase di realizzazione, che hanno determinato un aumento dei costi inizialmente previsti - aggiungono Buonguerrieri e Bongiorno - Parliamo del riposizionamento e del potenziamento dei sottoservizi resosi necessario dopo le operazioni di scavo, oppure la bonifica bellica approfondita e ancora l’incremento degli standard di sicurezza e gli scavi archeologici. Ma grazie al nuovo finanziamento si può andare avanti spediti con un’opera che porterà importanti vantaggi ambientali, sicurezza stradale, garantendo un collegamento veloce e più agevole tra le due città principali della provincia - concludono Alice Buonguerrieri e Vincenzo Bongiorno - portando così benefici ai cittadini e sostenendo lo sviluppo economico del territorio”.