Cocaina sul tavoli e sulla mensola del bagno: chiuso un bar di Forlì per 10 giorni

Nella giornata di ieri gli agenti della Questura di Forlì-Cesena hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza della durata di 10 giorni, al titolare di un esercizio di commercio e somministrazione di alimenti e bevande, situato nei viali di circonvallazione di Forlì. Il provvedimento è scaturito dai ripetuti controlli svolti dalla Polizia nel bar. In particolare, gli agenti, in occasione di un controllo del 23 marzo, oltre ad identificare tra gli avventori numerosi pregiudicati, hanno rinvenuto 7 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, su una mensola del bagno e 5 grammi di hashish nella disponibilità di uno dei clienti, segnalato al Prefetto quale assuntore di droga. Un altro avventore è invece risultato irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale e, pertanto, denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’articolo 10 bis del testo unico sull’immigrazione e sottoposto alle procedure per l’espulsione.

Già nel corso della settimana precedente, inoltre, la sera del 15 marzo, il personale delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, aveva rinvenuto due involucri di cocaina tra i tavoli esterni dello stesso locale e segnalato all’autorità giudiziaria due clienti di origine straniera, uno per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale, l’altro per rapina e lesioni personali, reato commesso nei giorni precedenti e per i quali era ricercato.

Il Questore, Claudio Mastromattei, ha firmato il provvedimento che sospende per 10 giorni l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. E’ l’ennesimo provvedimento di sospensione dell’attività adottato negli ultimi mesi dal Questore con l’obiettivo di incidere sui fenomeni di degrado e illegalità.